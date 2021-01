Business news: Africa, il 20 gennaio firma piano d’azione congiunto di Afdb e Bei per sostegno agli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) e la Banca europea per gli investimenti (Bei) annunceranno il prossimo 20 gennaio un piano di partenariato congiunto che delineerà la loro cooperazione rafforzata per sostenere gli investimenti e rifletterà le priorità di sviluppo delle due istituzioni, oltre che gli obiettivi di soddisfare le esigenze di investimento pubblico e privato in Africa. Il piano d'azione congiunto, afferma la Banca in una nota, sarà firmato dal vicepresidente senior facente funzione dell’Afdb, Bajabulile Swazi Tshabalala, e dal vicepresidente della Bei, Thomas Ostros. Il gruppo Afdb e la Bei hanno una lunga storia di cooperazione, incorniciata dal loro rapporto come banche multilaterali di sviluppo e da un memorandum d'intesa su un partenariato strategico rafforzato firmato nel 2005. Entrambe le istituzioni hanno anche firmato un quadro procedurale per progetti cofinanziati del settore pubblico. Negli ultimi 5 anni il portafoglio condiviso delle due istituzioni è cresciuto fino a 3,3 miliardi di euro, facendo leva su investimenti per un totale di 10,7 miliardi di euro e 28 progetti in tutto il continente. (Res)