Business news: Giappone, ex dipendente SoftBank arrestato per traffico informazioni sul 5G

- Un ex dipendente del colosso delle telecomunicazioni giapponese SoftBank Corp. è stato arrestato il 12 gennaio con l'accusa di aver trafficato informazioni riservate in merito alla tecnologia 5G ultraveloce dell'azienda, consegnandole ad una piccola azienda rivale. Il sospettato, Kuniaki Aiba, è attualmente impiegato presso Rakuten Mobile Inc., uno degli operatori di telefonia mobile a basso costo che da alcuni anni stanno contendendo alle major del settore quote crescenti del mercato della telefonia mobile giapponese. I tre principali operatori del settore - SoftBank, NTT Docomo e KDDI Corp, hanno lanciato i loro servizi di rete 5G a marzo dello scorso anno, mentre Rakuten lo ha fatto lo scorso settembre, ed è in ritardo nell'estensione del servizio sul territorio nazionale. (Git)