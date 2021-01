Business news: Cina, vendite veicoli a nuova energia in aumento del 10,9 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate del 10,9 per cento anno su anno nel 2020. Lo mostrano i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili. Le vendite Nev sono ammontate a 1,37 milioni di unità lo scorso anno. Secondo i dati, solo nel mese di dicembre le vendite di veicoli a nuova energia sono aumentate del 49,5 per cento anno su anno a 248 mila unità. Nel novembre dello scorso anno, la Cina ha presentato un piano di sviluppo per la sua industria Nev nel 2021-2035 che mira ad accelerare la transizione del paese in una potenza automobilistica. Secondo il piano, la percentuale delle vendite di nuovi veicoli Nev dovrebbe salire al 20 per cento entro il 2025 e i veicoli utilizzati nel trasporto pubblico saranno completamente elettrificati entro il 2035. (Cip)