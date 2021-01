Business news: India, inflazione all’ingrosso scesa all’1,22 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India India è scesa all’1,22 per cento a dicembre 2020, secondo gli ultimi dati ufficiali. Era all’1,55 per cento a novembre e al 2,76 per cento nel dicembre del 2019. Il calo è attribuito principalmente ai pressi dei generi alimentari, il cui indice è sceso allo 0,92 per cento, dal 4,27 per cento del mese precedente. Anche l’inflazione al dettaglio è scesa tra novembre e dicembre: dal 6,93 al 4,59 per cento. Anche in questo caso hanno inciso soprattutto i prezzi alimentari, il cui indice è sceso al 3,41 per cento, dal 9,5 per cento del mese precedente. (Inn)