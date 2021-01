Business news: Cina, al via dazi antidumping su import metacresolo da Usa, Ue, Regno Unito e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina applica a partire dal 15 gennaio misure antidumping sulle importazioni di metacresolo, composto chimico utilizzato per la sua forte azione germicida come disinfettante, antisettico e pesticida. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. In seguito a un'inchiesta antidumping avviata nel luglio 2019, l'industria nazionale cinese ha subito danni sostanziali a causa del dumping di tali prodotti da parte di Stati Uniti, Unione europea (Ue), Regno Unito e Giappone. A partire dal 15 gennaio, i dazi sono riscossi a tassi che vanno dal 27,9 al 131,7 per cento per un periodo di cinque anni. (Cip)