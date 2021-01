Business news: Egitto, investitori Zone economiche speciali accedono al mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori all’interno delle Zone economiche speciali dell’Egitto potranno accedere al mercato interno del Paese nordafricano, secondo quanto previsto da un emendamento dello statuto stabilito dal governo. La decisione dell’esecutivo nasce dalla possibile difficoltà che potrebbero incontrare gli investitori nelle Zone economiche speciali a esportare, a causa delle restrizioni Covid. La misura riguarda anche gli investitori all’interno della Zona economica del Canale di Suez. "Abbiamo lavorato su questi emendamenti nell'ultimo periodo", ha detto Yahiya Zaki, presidente dell’Autorità generale per il Canale di Suez. In base agli emendamenti, le zone economiche speciali, inclusa la ScZone, saranno trattate come aree di esportazione, e le loro merci vendute sul mercato locale saranno considerate come "importazioni" e, pertanto, soggette alle regole generali di importazione. Le Zone economiche speciali saranno anche trattate come "importatori" nel caso in cui acquistino merci dal mercato interno, e i beni saranno considerati "esportazioni”, quindi soggette all'imposta sul valore aggiunto (Iva). (Cae)