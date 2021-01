Business news: Egitto, ministro El Molla illustra espansione impianti a valle nel deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sta portando avanti una serie di nuovi progetti per modernizzare, potenziare ed espandere gli impianti a valle (downstream) di petrolio greggio a El-Hamra, nel deserto occidentale. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio del Cairo attraverso un comunicato stampa. Il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, ha sottolineato l’importanza di espandere il sito di El-Hamra con la realizzazione di condutture e depositi, con l’obiettivo di creare un nuovo sistema commerciale, nel quadro del piano nazionale di trasformare l’Egitto in un hub regionale dell’energia. Le dichiarazioni di El Molla sono giunte in occasione dell’assemblea generale della società controllata dallo Stato Petrogas, dedicata all’approvazione del bilancio di pianificazione per l’anno fiscale 2021/2022, che prenderà il via il prossimo primo luglio. (Cae)