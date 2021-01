Business news: Iran-Iraq, siglato memorandum d’intesa per cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e l’Iraq hanno siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione in ambito economico. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia di Teheran, Reza Ardakanian, durante la cerimonia di chiusura del quarto vertice iracheno-iraniano per la cooperazione economica. Secondo Ardakanian, il memorandum verte su questioni bilaterali. Da parte sua il ministro del Commercio dell’Iraq, Alaa Ahmed al Juburi, ha sottolineato la necessità di espandere gli scambi bilaterali con Teheran, incontrando l’omologo iraniano Reza Rahmani. “La bilancia commerciale tra i due Paesi è alta, il che rappresenta un terreno favorevole per garantire gli interessi di entrambi”, ha detto, sottolineando che l’Iraq è il secondo maggior partner commerciale di Teheran dopo la Cina. In riferimento alla pandemia di Covid-19, il ministro iracheno ha sottolineato che la cooperazione regionale è necessaria per promuovere il commercio, e sono pianificate relazioni commerciali future. Riguardo al potenziale per iniziative di coltivazione transfrontaliera tra i due Paesi, secondo Al Juburi “i ministeri dell’Agricoltura, insieme al ministero dell’Industria, dovrebbero seguire la questione tramite il Consiglio economico misto”. Negli ultimi mesi il volume totale delle esportazioni iraniane in Iraq, dall’inizio dell’anno iraniano corrente – lo scorso 20 marzo 2020 – ha raggiunto i 20 milioni di tonnellate, per un valore totale stimato di 5,9 miliardi di dollari. La quarta commissione economica mista Iran-Iraq, i cui lavoro sono cominciati a Teheran, ha visto la partecipazione di rappresentanti politici ed economici dei due Paesi, oltre che esponenti del settore privato. (Res)