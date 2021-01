Business news: Egitto, firmata dichiarazione d'intenti con tedesca Siemens per produrre idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Elettricità e delle energie rinnovabili dell’Egitto ha firmato una dichiarazione d’intenti con l’amministratore delegato della società tedesca Siemens, Joe Kaeser, per avviare gli studi su un progetto pilota per la produzione di idrogeno verde. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Cairo. “L’accordo rientra nel quadro della strategia egiziana di diversificare le fonti di produzione dell’elettricità, sfruttando le risorse naturali del Paese, in particolare l’energia da fonti rinnovabili, e la produzione, l’uso e l’esportazione di idrogeno verde, in linea con le tendenze mondiali nel settore”, si legge nel comunicato. Il ministero spiega che “la firma della dichiarazione rappresenta un primo passo per l’espansione del settore, contemplando anche la possibilità di esportazione” dell’idrogeno verde. (Cae)