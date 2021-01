Business news: Egitto, Siemens costruirà treno ad alta velocità tra Mar Rosso e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale egiziana per i tunnel (Nat) ha firmato un memorandum d’intesa con il gruppo tedesco Siemens per la costruzione di un sistema integrato ferroviario ad alta velocità che collega il Mar Rosso al Mediterraneo. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri sulla pagina Facebook. In base al contratto, Siemens costruirà un sistema integrato per una ferrovia elettrica ad alta velocità lunga 1.000 chilometri, per un investimento pari a 360 milioni di sterline egiziane (circa 23 miliardi di dollari). L’infrastruttura collegherà Ain Sukhna, strategica città sul Mar Rosso, con New el Alamein, a ovest della capitale, passando per la nuova capitale amministrativa al Cairo e Alessandria. La linea di Ain Sukhna includerà 15 stazioni e i convogli viaggeranno a una velocità massimo di 250 chilometri all’ora. “L’accordo giunge dopo lunghe trattative con i funzionari di Siemens e si è concluso dopo un incontro con il presidente Abdel Fatah al Sisi, che ha concordato una serie di condizioni eccellenti, che assicurano un sistema operativo secondo gli standard mondiali”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Kamel al Wazir. L’infrastruttura che dovrebbe essere realizzata entro due anni “non avrà né incroci, né attraversamenti”, ha precisato il ministro. L’accordo prevede, inoltre, che Siemens realizzi i sistemi di comunicazione e semaforici, gestisca il controllo dei sistemi elettrici e fornisca 34 treni passeggeri e dieci convogli per il trasporto merci, ha aggiunto Al Wazir. (Cae)