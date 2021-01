Business news: Oman, a dicembre 2020 prodotti 722 mila barili di petrolio al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantità media di petrolio prodotta giornalmente in Oman nel mese di dicembre 2020 ha raggiunto i 722.443 barili, in crescita dello 0,23 per cento rispetto alla quantità giornaliera prodotta a novembre. E’ quanto emerge da un rapporto mensile rilasciato dal ministero dell’Energia e dei Minerali di Mascate. La quantità giornaliera di greggio e condensati esportata dal Paese lo scorso dicembre ha raggiunto, invece, gli 806.831 barili, in crescita del 3,81 per cento rispetto a novembre. Le esportazioni verso la Cina hanno visto un aumento su base mensile del 6 per cento, e hanno rappresentato l’81,4 per cento delle esportazioni totali di greggio. (Res)