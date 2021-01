Business news: saudita Acwa Power, con Neom in prima fila nella produzione di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo progetto di partenariato per la produzione di idrogeno verde fra l’avveniristica città di Neom, in costruzione nel nord dell’Arabia Saudita, e le compagnie Acwa Power ed Air Products, porrà l’Arabia Saudita “in prima linea” nella produzione e nell’esportazione di energia verde. Lo ha detto in un’intervista al portale “Asharq News” il presidente di Acwa Power, Mohammad Abunayyan. “Neom ha una posizione strategica per le energie rinnovabili, specialmente solare ed eolico, che permetterà alla joint venture di convertire energia rinnovabile in idrogeno verde con una nuova tecnologia, per la prima volta”, ha detto Abunayyan. Il progetto, che dovrebbe essere concluso nel 2025, prevede la costruzione di un impianto di produzione di ammoniaca a base di idrogeno verde, alimentato da energia rinnovabile. (Res)