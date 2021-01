Business news: Cina accusa Australia di violare accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo australiano ha violato i principi dell'economia di mercato e lo spirito dell'accordo bilaterale di libero scambio. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che il tesoriere australiano Josh Frydenberg ha posto il veto all'offerta di China State Construction per l'impresa esile australiana Probuild citando "motivi di sicurezza nazionale". La Wilson Bayly Holmes Ovcon (Wbho) - gruppo di società che operano in settori tra cui edilizia, ingegneria civile, viabilità e movimento terra - ha dichiarato alla Borsa di Johannesburg che il candidato acquirente della sua partecipazione dell'88 per cento nella Probuild, China State Construction Engineering Corporation, ha abbandonato la sua offerta. "Questo è un altro esempio della politicizzazione delle questioni commerciali e degli investimenti da parte australiana, che discrimina le imprese cinesi", ha detto Zhao, aggiungendo che il comportamento dell'Australia ha danneggiato non solo lo slancio della cooperazione pratica fra Pechino e Canberra ma anche l'immagine e la reputazione della nazione. (Cip)