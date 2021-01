Business news: Cina, esportazioni auto in calo del 2,9 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di automobili cinesi sono diminuite del 2,9 per cento su base annua nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sul settore. Lo evidenziano i dati rilasciati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili. L'anno scorso le case automobilistiche cinesi hanno esportato un totale di 995 mila auto. Sul totale, le esportazioni di autovetture si sono attestate a 760 mila unità, in aumento del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente, e le esportazioni di veicoli commerciali sono diminuite del 21,4 per cento a 235 mila unità. A dicembre le esportazioni di auto dalla Cina sono aumentate del 35,5 per cento anno su anno a 145 mila unità, raggiungendo un massimo storico, secondo l'associazione. (Nys)