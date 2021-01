Business news: India, -16 per cento vendite veicoli passeggeri nel periodo aprile-dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate del 13,59 per cento su base annua a dicembre 2020. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). Sono stati venduti 252.998 veicoli a quattro ruote, contro i 222.728 dello stesso mese del 2019. Anche i mezzi a due ruote hanno registrato un incremento annuo, del 7,42 per cento, passando da 1.050.038 a 1.127.917. In flessione, invece, del 58,87 per cento, i tre ruote: 22.126 contro 53.795. Per quanto riguarda le vendite del periodo aprile-dicembre i veicoli per passeggeri hanno subito un calo del 16,06 per cento: 1.777.874 unità, contro le 2.117.920 dello stesso periodo del 2019. Più consistente la contrazione per il segmento tre ruote: -74,25 per cento, da 507.254 a 130.601. Inferiore, invece, quella del segmento due ruote: -22,63 per cento, da 13.913.795 a 10.765.788. (Inn)