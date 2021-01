Business news: Marocco, la Banca mondiale prevede una crescita del 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede una crescita del 4 per cento dell'economia marocchina nel 2021 grazie all'aumento della produzione agricola a seguito della siccità e all'allentamento delle misure di contenimento anti-Covid. "Il Marocco dovrebbe tornare alla crescita del 4 per cento nel 2021 grazie all'aumento della produzione agricola al termine del periodo di siccità e al sollievo da parte dello Stato delle misure di contenimento", indica l'ultimo rapporto della Banca mondiale sul World Economic Outlook di gennaio per i paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa. L'economia marocchina si è invece contratta del 6,3 per cento nel 2020, secondo le stime della Banca mondiale, che prevede anche una crescita economica in Marocco intorno al 3,7 per cento nel 2022. La Banca mondiale avverte che l'attività economica in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe mostrare una "modesta ripresa" del 2,1 per cento nel 2021, "a causa dei persistenti danni causati dalla pandemia e bassi prezzi del petrolio ". (Mar)