Business news: Egitto, governo supera obiettivi Fmi per emissione obbligazioni a lungo termine

- L'Egitto è riuscito a raggiungere e a superare gli obiettivi previsti nell'ambito dello Stand-by Arrangement (Sba) della durata di 12 mesi sottoscritto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato Mohamed Maait, ministro delle Finanze del Paese arabo. A tal riguardo, l'Egitto ha emesso l'85 per cento di obbligazioni a lungo termine nella prima metà dell'anno fiscale in corso 2020/21 (luglio-dicembre 2020), il 25 per cento per cento in più rispetto all'emissione di obbligazioni prevista dallo Sba. "Ciò attesta il successo del ministero delle Finanze nel seguire le politiche che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi principali del programma di riforme economiche, il primo dei quali è sostenere il consolidamento fiscale e abbassare il debito", ha continuato Maait. Secondo il ministro, il pagamento del debito è sceso a 246 miliardi di sterline (quasi 15,7 miliardi di dollari) nell’ultimo semestre da 267 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di dollari) dell’analogo periodo di riferimento precedente. (Cae)