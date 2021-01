Business news: India, per Fitch -9,4 per cento nell’esercizio in corso e +11 nel prossimo grazie a vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha corretto al rialzo le previsioni economiche, pur fortemente negative, per l’India nell’anno fiscale in corso, che terminerà a marzo: l’economia indiana dovrebbe contrarsi del 9,4 per cento, l’1,1 per cento in meno rispetto alla stima precedente, di settembre. Nell’esercizio successivo, invece, il Paese dovrebbe tornare a crescere, dell’11 per cento. La correzione per il 2020-21 è dovuta al miglioramento nel terzo trimestre, superiore alle attese, e soprattutto al rischiaramento dell’orizzonte dovuto ai vaccini, come ha spiegato il dirigente Duncan Innes-Ker. L’India si è assicurata pre-ordini per 1,6 miliardi di dosi (di cui 500 milioni del vaccino Oxford-AstraZeneca), un numero sufficiente per un ampio programma di vaccinazione e quindi per una prospettiva di allentamento delle misure di distanziamento sociale. Fitch, tuttavia, evidenzia le sfide logistiche della campagna vaccinale, che richiederà molti mesi per raggiungere la maggior parte della popolazione, e i rischi persistenti. In aggiunta ai problemi strutturali e alle cicatrici lasciate dalla crisi pandemica, ciò potrebbe continuare a frenare gli investimenti privati. (Inn)