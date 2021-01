Business news: ministero Commercio Cina, procedure adesione Rcep saranno completate entro sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina completerà le procedure di approvazione interna per l'accordo di Partenariato economico regionale globale (Rcep) entro sei mesi. Lo ha dichiarato il 14 gennaio il ministero del Commercio cinese. "La Cina ha avviato il processo a dicembre per garantire che tutto vada bene, e allo stesso tempo si è costantemente preparata per l'attuazione del patto", ha detto Gao Feng, portavoce del ministero durante un briefing con i media. L'Rcep crea il più grande blocco di libero scambio del mondo ed è stato firmato da Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e i dieci Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) il 15 novembre dello scorso anno. L'accordo copre 2,27 miliardi di persone, quasi il 30 per cento della popolazione mondiale, con un prodotto interno lordo combinato di 26 mila miliardi di dollari (4.016 miliardi di dollari), circa il 30 per cento del Pil globale nel 2019, secondo i dati del ministero. (Cip)