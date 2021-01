Covid: Speranza, nessuna polemica con Lombardia, misure purtroppo servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche "non servono a nulla e non le farò mai" con assessori o presidenti di Regione, ma "le misure purtroppo servono". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4 in riferimento al ricorso che la regione Lombardia intende presentare per il passaggio alla zona rossa. "C'è un'interpretazione spesso sbagliata, come se ricevere una misura sia una punizione, mentre è una scelta necessaria che prende atto di numeri tecnici e scientifici", ha spiegato il ministro.(Rin)