- L’inflazione al dettaglio in India è scesa al 4,59 a dicembre, dal 6,93 per cento di novembre. Lo ha riferito il ministero della Statistica e dell’attuazione del programma. Il calo è attribuito principalmente ai generi alimentari, il cui indice è sceso al 3,41 per cento, dal 9,5 per cento del mese precedente. (Inn)