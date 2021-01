Business news: Mitsubishi Chemical prova a competere coi colossi cinesi delle batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Chemical intende aumentare del 50 per cento la sua capacità globale di produzione di elettrolita destinato alle batterie per auto elettriche. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda intende posizionarsi per competere più efficacemente con i grandi produttori di batterie cinesi, in un mercato globale alimentato dagli incentivi statali tesi a promuovere l'elettromobilità. Mitsubishi investirà decine di milioni di dollari per aumentare lap roduzione di soluzioni elettrolitiche per le batterie al litio, aggiornando i propri stabilimenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina. L'obiettivo, spiega il quotidiano, è di aumentare la capacità annua a 90mila tonnellate. (Git)