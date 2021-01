Business news: Kazakhstan, il 20 gennaio webinar su energia sostenibile organizzato da Unido Itpo Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 20 gennaio alle 11:00 l'evento virtuale "Market access in Kazakhstan in the sustainable energy sector", organizzato da Unido Itpo Italy con l'obiettivo di promuovere al settore privato italiano le varie modalità di accesso al mercato dell'energia sostenibile in Kazakhstan. Alla conferenza, riferisce Unido in una nota, prenderanno parte importanti rappresentanti istituzionali ed imprenditoriali italiani e kazakhi operanti nel settore che illustreranno le opportunità di investimento in loco in ambito di energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie innovative ecosostenibili, nonché diversi casi di successo di aziende italiane di rilievo operanti in Kazakhstan, al fine di promuovere le sinergie commerciali tra i due Paesi. Una sessione interattiva di Q&A concluderà l'evento per favorire lo scambio di conoscenze settoriali e la nascita di potenziali attività di matchmaking tra le controparti. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto "Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors" finanziato dal ministero Italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed implementato da Unido Itpo Italy. (Res)