G7: il Regno Unito invita l'Italia al vertice di giugno (2)

- Nel mese di giugno, prosegue l'ambasciata nel comunicato, capi di Stato e di governo delle principali democrazie del mondo si riuniranno nel Regno Unito per affrontare sfide comuni: sconfiggere il coronavirus, far fronte ai cambiamenti climatici e garantire che tutto il mondo possa trarre vantaggio dal libero commercio, le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche. Il G7, composto da Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Unione europea, è l'unico foro in cui le società più influenti e aperte e le economie più avanzate al mondo si riuniscono per un confronto serrato. Nel corso dell'anno il Regno Unito ospiterà inoltre una serie di incontri tra ministri dei governi del G7, sia in forma virtuale che in diverse località del Regno Unito, permettendo così a molte aree del paese di godere dei benefici della presidenza britannica del G7. Tali vertici ministeriali verteranno su questioni economiche, ambientali, sanitarie, commerciali, tecnologiche, di sviluppo e di politica estera. "Il G7, il più importante consesso di paesi democratici al mondo, funge storicamente da catalizzatore per un'azione internazionale risoluta nell'affrontare le più grandi sfide dei nostri tempi. Dalla cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo alla condanna universale dell'annessione della Crimea da parte della Russia, il mondo guarda al G7 per applicare valori condivisi e potere diplomatico per la creazione di un pianeta più aperto e prospero", ha affermato il primo ministro Johnson, aggiungendo che di fronte all'emergenza coronavirus "è più che giusto raccogliere questa sfida con spirito d'apertura e unità per ricostruire un mondo ed un futuro ancora migliori". (Com)