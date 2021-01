Business news: Sri Lanka, presidente Rajapaksa inaugura la più grande fabbrica di pneumatici dell’Asia meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Sri Lanka, Gotabhaya Rajapaksa, ha inaugurato a Horana, nella Provincia occidentale del Paese, quella che è stata definita “la più grande fabbrica di pneumatici dell’Asia meridionale. Lo riferisce il portale “Colombo Page”, secondo cui il presidente è stato accolto dal presidente della Fedentino Tire Corporation, Nandana Lokuwithana, e ha successivamente ispezionato l’impianto. La fabbrica è stata realizzata su un terreno di 155 acri nella Zona industriale del Consiglio per gli investimenti di Horana. Per la prima fase di realizzazione del progetto sono stati investiti 100 milioni di dollari. Utilizzando tecnologia europea, la fabbrica produrrà pneumatici per Suv, auto, moto e per diversi altri tipi di veicoli sul mercato mondiale. L’80 per cento dei prodotti sarà esportato, mentre il 20 per cento è destinato al mercato locale. Le prime consegne verso gli Stati Uniti dovrebbero avvenire già questo mese. (Inn)