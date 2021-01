Business news: Cina, amministrazione Trump aggiunge Xiamoi, Comac e Cnooc a lista sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aggiunto altre nove aziende cinesi alla lista delle compagnie controllate o collegate alle Forze armate cinesi. Lo riferisce la stampa Usa, che cita tra le nuove aggiunte il costruttore di smartphone Xiaomi, il costruttore di aeromobili Comac, e la compagnia petrolifera Cnooc. Come per le altre aziende inserite nella lista nera del governo Usa, gli investitori statunitensi avranno tempo fino al prossimo 11 novembre per disinvestire e chiudere la loro esposizione alle compagnie cinesi in questione. (Nys)