Business news: Indonesia, governo prevede anno positivo per le ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta pubblica iniziale (Ipo) di Fap Agri, nella prima giornata di apertura della borsa valori indonesiana nel 2021, è quasi bastata da sola ad eguagliare la più importante quotazione di mercato azionaria di quel Paese nel 2020. L'azienda, che gestisce 860 chilometri quadrati di piantagioni e stabilimenti per la produzione di olio di palma, ha raccolto mille miliardi di rupie indonesiane (circa 72 milioni di dollari) durante la ipo del 4 gennaio. L'ipo giunge sull'onda dell'aumento dei prezzi dell'olio di palma registrato lo scorso anno, per effetto della scarsità di manodopera in Malesia e dell'aumento della domanda globale di precursori per saponi e igienizzanti per le mani. Fap Agri ha anche capitalizzato i piani del governo indonesiano per l'aumento della produzione nazionale di biodisel. (Fim)