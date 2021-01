Governo: fonti M5s, ribadita compattezza intorno a Conte e no Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti M5s nel corso dell'odierna riunione del capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, e del capodelegazione Alfonso Bonafede con i direttivi di Camera e Senato "è stata ribadita da tutti l'assoluta compattezza del Movimento cinque stelle attorno al presidente Conte". Una posizione che "non è in discussione", così come resta confermata "l'impossibilità di qualunque riavvicinamento con Renzi, che ha voluto lo strappo nonostante i nostri parlamentari avessero lavorato bene su tanti progetti" con deputati e senatori di Italia viva. Da parte dei presenti è emersa netta la volontà di "non voltarsi più indietro: il Movimento continua a lavorare pensando solo al bene del Paese". (Rin)