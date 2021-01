Covid: Speranza a esercenti, resistere ancora un po', vaccino cambia forze in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive per contrastare la diffusione del Covid-19 "purtroppo sono indispensabili". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4 in riferimento alla campagna "Io apro" a cui hanno aderito diversi esercenti. "La stragrande maggioranza degli italiani ha mostrato responsabilità e consapevolezza. Ora manca poco, l'arrivo del vaccino cambia le forze in campo e ci fa vedere la luce. Ma ancora per po' di settimane avremo bisogno di resistere e le misure sono indispensabili", ha spiegato ancora una volta. (Rin)