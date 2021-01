Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in leggero calo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione della Cina (Ppi) è sceso dello 0,4 per cento su base annua a dicembre 2020. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese. Il dato di dicembre si è ridotto dopo il calo dell'1,5 per cento a novembre. Tali dati si devono all'espansione dell'attività manifatturiera cinese a dicembre, ma a un ritmo leggermente più lento a causa dei maggiori costi delle materie prime. I prezzi delle materie prime sono diminuiti dell'1,6 per cento rispetto a un anno fa, dopo un calo del 4,2 per cento nel mese precedente, secondo i dati. Il Ppi è aumentato dell'1,1 per cento il mese scorso, il ritmo più veloce da dicembre 2016. "A giudicare dall'attuale rimbalzo significativo dei prezzi globali delle materie prime, il Ppi (annuale) potrebbe presto entrare in un territorio di crescita positiva", ha affermato Zhang Yongjun, analista del China Center for International Economic Exchanges. (Cip)