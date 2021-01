Business news: India, vendite auto aumentate del 23,99 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate del 23,99 per cento su base annua a dicembre: il mese scorso ne sono stati venduti 271.249. Lo riferisce la Federation of Automobile Dealers Associations (Fada), la federazione dei concessionari. I mezzi a due ruote hanno registrato un incremento dell’11,88 per cento, a 1.424.620 unità. La crescita riguarda anche i trattori: 35,49 per cento e 69.105 unità. Sono diminuite, invece, le vendite di veicoli commerciali: -13,52 per cento, scendendo a 51.454. In calo anche i mezzi a tre ruote: 27.715, -52,75. Con 1.844.143 mezzi tra tutte le categorie le vendite complessive hanno segnato un aumento dell’11,01 per cento. (Inn)