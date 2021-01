Governo: Berlusconi, passaggio parlamentare faccia chiarezza, FI voterà scostamento e ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi si augura "che il passaggio parlamentare di lunedì e martedì faccia definitivamente chiarezza. Se il presidente Conte ha i numeri per andare avanti, lo faccia, senza sottrarsi ancora al dovere di governare e alle urgenze del Paese. Se invece si certificherà la fine di una maggioranza che non ha mai avuto né il consenso degli elettori, né omogeneità e coerenza politica al proprio interno, allora - afferma in una nota - si ridia subito la parola al capo dello Stato per metterlo in condizione di assumere nel più breve tempo possibile le determinazioni necessarie. In ogni caso, deve cessare la paralisi che si è determinata nelle ultime settimane: la politica non può passare il tempo a discutere su sé stessa mentre il paese vero soffre come mai prima d’ora". (segue) (Com)