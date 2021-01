Business news: conglomerato thailandese acquista azienda britannica Go-Pak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scg Packaging, unità del conglomerato thailandese Siam Cement Group che si occupa della produzione di imballaggi alimentari, ha raggiunto un accordo per l'acquisto della concorrente britannica Go-Pak UK. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che colloca l'accordo nel contesto di crescita del settore alimentata dalla domanda di consegne alimentari a domicilio, causata a sua volta dalla pandemia di coronavirus. Scg Packaging pagherà 77,5 milioni di sterline (106 milioni di dollari) per l'acquisto del 100 per cento di Go-Pak. Seguiranno due ulteriori tranche di pagamento di importo compreso tra 30 e 56 milioni di sterline, sulla base delle prestazioni finanziarie dell'azienda negli anni fiscali 2021 e 2022. (Fim)