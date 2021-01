Abruzzo: nel 2020 erogati 60 milioni di euro a sostegno comparto agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure sulle superfici fanno principalmente riferimento al miglioramento dei pascoli, alla conservazione del suolo, all'incremento della sostanza organica , alla produzione ed agricoltura biologica, oltre che alle indennità per le zone montane e alla zootecnia. "Un risultato frutto delle azioni messe in campo dall'assessorato e della risposta della platea di beneficiari e delle strutture tecniche intermedie, che hanno permesso il sensibile aumento di spesa dei fondi", spiega ancora il vicepresidente. La restante quota di 24 milioni è connessa principalmente a misure strutturali, quali ad esempio gli investimenti materiali, lo sviluppo delle aziende agricole, la creazione o il rinnovamento di servizi di base a favore delle popolazioni nelle zone rurali, gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste oltre che i servizi di consulenza e assistenza alle aziende agricole. Le risorse sono state erogate a oltre 6mila beneficiari, con ricadute sul territorio pari a 21 milioni di euro sulla provincia dell'Aquila, 15,6 milioni su Chieti, circa 7 milioni su Pescara e 14,5 su Teramo: 2,5 milioni non sono riconducibili ad una specifica provincia. (Gru)