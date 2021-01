Lanuvio: Fp Cgil Lazio, urgente intervenire su normative case riposo per regole e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dramma che si è consumato questa notte presso la casa di riposo di Lanuvio "rende ancor più urgente l'avvio del confronto con la Regione per rivedere la normativa relativa a queste strutture, dai requisiti minimi alle condizioni di lavoro, e l'attivazione di un sistema di controlli volto al miglioramento qualitativo delle condizioni di assistenza garantita agli ospiti, come degli operatori che vi lavorano". Così Giancarlo Cenciarelli, Segretario generale Fp Cgil di Roma e Lazio. "Troppo spesso -continua nella nota- arrivano alle cronache casi di maltrattamento, notizie di carenze strutturali e, con l'epidemia Covid, il numero elevato di focolai dovuto a scarsi controlli e protocolli di sicurezza adeguati. La pandemia ha fatto emergere ed acutizzato aspetti lasciati troppo in ombra e senza adeguato controllo da parte delle istituzioni", prosegue Cenciarelli. (segue) (Com)