Lanuvio: Fp Cgil Lazio, urgente intervenire su normative case riposo per regole e controlli (2)

- "Con l'accordo dello scorso settembre, tra parti sociali e Regione Lazio, si è condiviso un percorso per restituire centralità all'assistenza socio sanitaria pubblica, sia attraverso interventi sugli accreditamenti e nella previsione di nuove Rsa pubbliche, sia con la revisione della normativa relativa alle case di riposo, per la maggior parte gestite da privati, sui cui standard di assistenza è necessario vigilare. Le zone d'ombra vanno dai requisiti strutturali a quelli gestionali, che hanno ricadute sui livelli di servizio per gli ospiti e sulle condizioni dei lavoratori. Il personale è spesso sottoinquadrato o assunto con contratti 'pirata', sottoposto a ritmi di lavoro eccessivi, mentre non sempre sono chiari ruoli e compiti. Un'opacità complessiva su cui non si può più attendere", aggiunge il segretario Fp Cgil Roma e Lazio. (segue) (Com)