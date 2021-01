Lanuvio: Fp Cgil Lazio, urgente intervenire su normative case riposo per regole e controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia nelle case di riposo comunali che in quelle private, dovrebbero essere ospitati solo anziani autosufficienti o, definizione di per sé non chiara, semi autosufficienti. Il confine tra case di riposo e Rsa, rispetto alle necessità degli ospiti, non è così netto. C'è bisogno di maggiori regole come di una maggiore integrazione con la rete socio sanitaria territoriale, per attività di prevenzione e cure, anche per le stesse case di riposo. I controlli delle Asl limitati al Covid, dove peraltro nella stessa struttura erano in corso le procedure di trasferimento dei pazienti, non bastano. Assolutamente urgente, quindi -conclude-, dare seguito agli impegni presi: la Regione avvii quanto prima il previsto tavolo di confronto sulle norme che regolano l'apertura e la gestione di queste strutture, includendole in un piano di complessivo rafforzamento del sistema dei servizi socio sanitari ad anziani, non autosufficienti e disabili. Per la dignità e la garanzia di assistenza adeguata agli ospiti e per la tutela degli stessi lavoratori". (Com)