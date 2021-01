© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 17 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1785m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: correnti nord-occidentali trasportano nuvolosità irregolare sulle regioni di Nord Ovest, dove avremo addensamenti più compatti lungo il crinale alpino con qualche nevicata su quello valdostano e sulla riviera ligure di levante con qualche piovasco; altrove solo nuvolosità sterile alternata a schiarite. Clima freddo, poche variazioni termiche. Venti moderati da Est in Liguria, mare mosso. (Rpi)