Governo: La Russa, se non avranno maggioranza assoluta Mattarella si porrà problema

- Il fondatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, uscendo dal vertice di centrodestra convocato nella sede della Lega di via Bellerio a Milano, ha avanzato dubbi sul fatto che il governo abbia la maggioranza assoluta a Camera e Senato. "C'è un trionfalismo ingiustificato da parte di Conte e del governo, debbono farci vedere se davvero hanno più voti di chi è contrario al governo. Abbiamo rilevato che il dato che devono raggiungere è quello della maggioranza non relativa, cioè la maggioranza tale da consentire di avere i numeri per poter proseguire. C'è una differenza", ha detto La Russa, precisando che "al Senato la maggioranza è di 161 e non di 158. Noi riteniamo che non abbiano neanche i 158. Ma in ogni caso se il governo fosse sotto la metà più uno dei senatori, penso che il Presidente della Repubblica si porrebbe il problema se un governo siffatto può continuare a guidare l'Italia in queste condizioni". Un senatore in più che vota a favore del governo rispetto a quelli contrari "è sufficiente per la fiducia, ma non per un governo in queste condizioni", ha osservato La Russa, chiedendo "se non avessero i 161 o i 316 alla Camera, secondo voi il Presidente della Repubblica si porrebbe il problema della possibilità che un governo senza la maggioranza reale del Parlamento possa governare in questa condizione, con un sostengo raccogliticcio, con gli irresponsabili che stanno cercando a destra e a manca?". (Rem)