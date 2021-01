Governo: Bellanova a Conte, numeri non ci sono, ricostruire condizioni per programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva ed ex ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, si dice "convinta di quello che abbiamo fatto" per mettere "al primo posto l'Italia con un programma solido". Intervenendo al Tg4 su Rete4, la parlamentare Iv a sottolineato che alla richiesta di un "cambio di programma" il presidente "Conte ha risposto con cambio di maggioranza". Ora occorre "ricostruire le condizioni per un programma per questo Paese", ha chiesto Bellanova per poi rimarcare che i numeri per una maggioranza alternativa "non ci sono e in una Repubblica parlamentare occorre avere i numeri per governare". (Rin)