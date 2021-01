Venezuela: governo denuncia dà via libera Usa a vendita azioni filiale Pdvsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha denunciato l'intervento con cui la giustizia statunitense ha dato il via libera alla vendita delle azioni della Citgo - filiale della compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa – di base negli Stati Uniti. "Questa sentenza nelle ore dell'agonia del governo uscente di (Donald) Trump, conferma che le relazioni internazionali di questa amministrazione sono animate dall'odio, il saccheggio, la vendetta e l'abuso di potere come esercizio criminale del potere pubblico", ha scritto in una nota il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. Si tratta di una "divisione in extremis del bottino da parte di questo governo, con la complicità del suo fallito burattino locale", ha aggiunto il titolare della diplomazia venezuelana in riferimento al leader oppositore Juan Guaidò. Una decisione che "accentua il revanscismo contro una impresa che appartiene a tutti ivenezuelani". (segue) (Vec)