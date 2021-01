Venezuela: governo denuncia dà via libera Usa a vendita azioni filiale Pdvsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricavato della vendita andrà a coprire gli 1,4 miliardi di dollari dovuti alla compagnia mineraria canadese Crystallex per la nazionalizzazione di un giacimento di oro operato in Venezuela nel 2011. "Tutte le parti concordano sul fatto che, secondo le leggi e le politiche attuali, una vendita di azioni non può essere completata senza una specifica licenza (del Tesoro degli Stati Uniti)", ha scritto il giudice Leonard Stark, del tribunale di Delaware. "Ma tutti i passi preparatori che possono essere intrapresi senza una tale licenza possono e devono essere presi". Le sanzioni Usa al Venezuela bloccano infatti al momento ogni esecuzione della vendita. (segue) (Vec)