Venezuela: governo denuncia dà via libera Usa a vendita azioni filiale Pdvsa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale Usa per l’Iran e il Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato che la perdita di Citgo potrebbe irreparabilmente danneggiare gli interessi degli Stati Uniti, che in Venezuela sostengono il leader di opposizione Juan Guaidò. Nell'aprile 2019 un tribunale degli Stati Uniti ha definito legittimo il consiglio di amministrazione di Citgo nominato dal leader di opposizione venezuelano, che all'epoca occupava la carica di presidente dell'Assemblea nazionale. La decisione assestava un duro colpo agli sforzi del presidente venezuelano Nicolas Maduro di riprendere il controllo della raffineria con sede in Texas. (Vec)