- La conta per il sostegno al governo "è importante, ma qual è il disegno politico, su quale programma si cercano i voti di questi insoddisfatti?". Se lo chiede la senatrice di Italia viva ed ex ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, intervenendo al Tg4 su Rete4. "Il problema del Paese è sapere come affrontare le questioni che oggi stanno impoverendo le famiglie", ha osservato. (Rin)