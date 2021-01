Lazio: Lega, Bordoni nominato coordinatore del dipartimento regionale Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera si è svolto il direttivo del Lazio della Lega. "Nel corso della riunione a cui ha preso parte anche il segretario federale Matteo Salvini, il coordinatore regionale Claudio Durigon ha comunicato le nomine dei vari dipartimenti". lo si legge in una nota della Lega Lazio. "Ringrazio il coordinatore del Lazio Claudio Durigon ed il segretario nazionale Matteo Salvini" dichiara nella nota Davide Bordoni, consigliere e segretario d'Aula di Roma Capitale della Lega "per l'incarico di coordinatore del Dipartimento regionale commercio che mi è stato conferito questa sera. Sono onorato di poter mettere a disposizione della Lega e del coordinatore la mia esperienza ed il mio impegno in un settore così importante per l'economia della regione Lazio, che vede tante realtà differenti sul territorio, dalla capitale, alle città capoluogo fino ai tanti piccoli comuni, ma tutte in questo momento bisognose di supporto e di stimoli per poter ripartire. Credo che la Lega possa aiutare il territorio a ritrovare la sua vocazione commerciale che viene messa a dura prova in questo momento non solo dalla pandemia ma anche dai provvedimenti di un governo sempre più inadeguato". (Com)