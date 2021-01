Governo: Lupi, segnale importante se alla Camera non supera i 315 voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo rischia di non avere la maggioranza assoluta anche alla Camera dei deputati. A ventilare l’ipotesi è stato il fondatore di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, al termine del vertice di centrodestra che si è tenuto questo pomeriggio nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. “Siamo assolutamente convinti che l’unica proposta di governo autorevole per l’Italia è quella del centrodestra. Vedremo se Conte riuscirà ad avere i numeri. A quanto risulta a noi non li ha e vedremo cosa succederà”, ha detto Lupi, secondo cui il governo non rischia di non avere la maggioranza assoluta solo al Senato. “Se il governo Conte neanche alla Camera dei deputati superasse la maggioranza di 315 sarebbe un segnale politico importante”, ha osservato Lupi, assicurando che il centrodestra “non sta a fare l’acquisto dei parlamentari perché non rientra nella nostra cultura, ma è legittimo parlamentarmente se ci sono delle maggioranze verificarlo”. (Rem)