Governo: Tajani (FI) elezioni ultima ipotesi possibile

- Il centrodestra avrebbe i numeri per formare un nuovo governo, secondo il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che auspica per questo che lo scioglimento delle Camere sia l’ultima ipotesi di conclusione della crisi. “Il centrodestra è coeso, ha partecipato alla riunione anche l'Udc. Un chiaro segnale che è parte integrante del centrodestra anche in questa fase”, ha detto Tajani all’uscita del vertice del centrodestra che si è svolto questo pomeriggio nella sede di Milano di via Bellerio, precisando che prima di un eventuale ritorno alle urne “deve essere sciolto il nodo governo: perché non un governo anche di centrodestra? Secondo noi ci sarebbero anche i numeri”. “Le elezioni sono l'ultima ipotesi possibile, se non ci sono altre soluzioni. Prima vediamo che cosa succede martedì”, ha aggiunto Tajani. Tornando sulla questione dei parlamentari pentastellati che sarebbero interessati a entrare nel centrodestra, il vicepresidente di Forza Italia ha precisato: “Noi non abbiamo da offrire né posti da ministri né partecipiamo alla compravendita. Ci sono parlamentari che stanno dialogando, poi si vedrà. Sono tra i 4 e gli 8, 5 o 6, è un pour parler. C'è un confronto aperto, poi si vedrà. Noi non abbiamo chiesto a nessuno, non abbiamo nulla da offrire, però c’è un certo movimento”. (Rem)