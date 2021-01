Usa: "delusione" per la decisione del Messico di non perseguire ex ministro Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale del Messico (Fgr) aveva deciso ieri di chiudere le indagini preliminari con il convincimento che Cienfuegos, arrestato lo scorso ottobre in California e rimpatriato a seguito di una protesta del governo messicano, non ha avuto incontri con nessuno dei componenti del cartello di narcotrafficanti Beltran Leyva, mai si è messo in comunicazione con loro o ha agito per proteggere o aiutare i loro esponenti. "Non si è neanche trovata nessuna prova che abbia utilizzato nessun apparecchio o strumento elettronico, o che abbia dato qualsiasi ordine per favorire il gruppo criminale segnalato nel caso", recita la nota della Fgr citata dal quotidiano "Milenio". "Dall'analisi della sua situazione patrimoniale e delle sue adempienze fiscali, non è apparso nessun dato o evidenza di aver ottenuto entrate illegali o accrescimenti del patrimonio oltre il normale, considerando la sua retribuzione nel servizio pubblico", prosegue la nota. (segue) (Mec)