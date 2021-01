Usa: "delusione" per la decisione del Messico di non perseguire ex ministro Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale - titolare della Difesa nel sessennio dell'ex presidente Enrique Pena Nieto (2012-2018) - era stato arrestato a metà ottobre 2020 a seguito ad un atto firmato dal procuratore Richard Donahue. L'ex ministro veniva ritenuto responsabile di aver agito per produrre, distribuire e importare sostanze stupefacenti, ma anche di riciclaggio del denaro sporco. Cienfuegos Zepeda avrebbe in particolare offerto a una temuta banda criminale protezione dalla giustizia in cambio di tangenti. "L'imputato Salvador Cienfuegos Zepeda, anche conosciuto come 'Il Padrino', assieme ad altri" ha per l'accusa agito in modo cosciente e intenzionale per "cospirare, fabbricare e distribuire una o più sostanze controllate", sapendo che sarebbero finite oltre il confine nord del paese. La banda criminale coperta sarebbe il Cartello "H2", guidato da Francisco Patron - noto per l'appunto con il soprannome di "H2" - e legato ai fratelli Beltran Leyva. (segue) (Mec)