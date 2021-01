Business news: Cina, indice prezzi al consumo in lieve aumento dello 0,2 per cento annuo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è aumentato dello 0,2 per cento su base annua a dicembre, rispetto a una diminuzione dello 0,5 per cento a novembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). L'Ipc è cresciuto dello 0,7 per cento su base mensile, dopo il calo dello 0,6 per cento registrato a novembre. "I prezzi dei generi alimentari sono aumentati dell'1,2 per cento anno su anno il mese scorso, invertendo il calo del due per cento a novembre e contribuendo per circa 0,26 punti percentuali all'aumento dell'Ipc", ha affermato Dong Lijuan, statistico dell'Nbs. "La crescente domanda dei consumatori, l'aumento dei costi e le condizioni meteorologiche speciali sono stati i principali fattori che hanno spinto l'Ipc di nuovo in territorio positivo", ha detto Dong. Nel dettaglio, i prezzi di frutta e verdura sono aumentati del 6,5 per cento su base annua a dicembre, mentre quelli di manzo e montone sono aumentati del 4,6 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, l'Ipc cinese è aumentato del 2,5 per cento su base annua, rimanendo entro l'obiettivo annuale del governo di circa il 3,5 per cento. (Cip)